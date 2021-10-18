Стрілянина з лука у Норвегії: поліція відкидає попередню версію масового вбивства

У норвезькій поліції повідомили, що жертви нападу 13 жовтня не загинули внаслідок поранень з лука. Правоохоронці кажуть, у зловмисника був цей вид зброї, проте людей убили не стріли.

Про це представники норвезької поліції повідомили 18 жовтня. Правоохоронці кажуть, що зловмисник справді використовував для нападу лук та стріли, проте його жертви загинули від ножових поранень.

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Людей вбивали ножем

Коли обвинувачений прибув до Хіттегаті, у нього більше не було лука і стріл. П'ятеро людей вбили ножем,

– мовиться у заяві поліції.

При цьому деякі жертви були убиті у громадських місцях, а інші – у власних помешканнях. Правоохоронці кажуть, що ніж уже вилучили.

Більше інформації у поліції відмовились надавати, адже кажуть, що ще не всіх свідків допитали.

Затриманого взяли під варту

Раніше поліція заявила що у зловмисника вилучили три види зброї, проте називали лише лук та стріли.

Зазначимо, що наразі затриманий Еспен Андерсен Братен перебуває під вартою. Йому інкримінують 5 умисних вбивств та 3 замахи на вбивство.

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У поліції кажуть, що незважаючи на те, що Братен раніше перебував в полі зору поліції через радикальні погляди, причиною його вчинку могла бути хвороба. Він проходитиме повне обстеження.

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