В окупованій Макіївці окупанти влаштували стрілянину із заручницею та забарикадованою квартирою

В окупованій Макіївці на Донеччині російські військові влаштували стрілянину біля житлових будинків. Один із них навіть захопив у заручники свою співмешканку.

Він забарикадувався у квартирі та кидав звідти гранати. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Дениса Казанського.

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Кадри стрілянини у Макіївці

Денис Казанський поширив відео, на якому видно, як окупант стріляє по вікну однієї із квартир. Вочевидь там сидів його забарикадований "бойовий товариш".

"Один забарикадувався у квартирі, взяв у заручники співмешканку, стріляв та кидав гранати, інші брали квартиру штурмом", – підписав відео журналіст.

Частина подій відбувалася посеред дня. Але історія мала продовження й вночі.

На іншій частині кадрів видно, як росіяни обстрілюють будинок у темну пору доби. Після цього в одній із квартир спалахнула пожежа.

Стрілянина у Макіївці: дивіться відео

"Русскій мір зійшов з розуму", – додав Денис Казанський.