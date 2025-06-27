Про це пише 24 Канал посиланням на Малопольську поліцію.

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Чоловік вбив молоду пару в Польщі

У Старій Вєші, що розташоване в Лімановському повіті, 57-річний чоловік завдав смертельних поранень чоловікові та жінці. Також травм зазнала ще одна жінка, яку відвезли до лікарні. У будинку, на який напав озброєний чоловік, перебувала й однорічна дитина, яка, на щастя, не постраждала.

Отримавши повідомлення про стрілянину, поліцейські розпочали пошуки підозрюваного злочинця. Вони дізналися, що чоловік пішов до лісу неподалік. До слідчої операції залучили службових собак та дрони.

Загиблими виявилися двоє людей, ймовірно, подружжя – 31 річний чоловік і 26-річна жінка. Мотиви вбивства наразі невідомі. Поліція залучила додаткові сили та проводять облаву на підозрюваного.

Правоохоронці будуть встановлювати всі обставини трагічної події в одному з будинків села.

На місці вбивства працюють правоохоронці / Фото Малопольської поліції

Нагадаємо, у штаті Міннесота в США злочинець зайшов до будинку двох законодавців та стріляв у них. Внаслідок цього загинула спікерка Палати представників та зазнав поранень сенатор Міннесоти. Відомо, що злочинець мав список інших політиків, яких мав вбити. Щоб потрапити в їхні будинки, він видавав себе за поліцейського.