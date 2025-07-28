У центрі Мангеттена сталася стрілянина: є багато жертв, кілька людей отримали поранення

Озброєний штурмовою гвинтівкою та вдягнений у бронежилет, 27-річний чоловік з Лас-Вегаса відкрив вогонь у центрі Мангеттена. Він застрелив чотирьох людей, серед яких був поліцейський.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News та New York Post.

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Що відомо про стрілянину у Мангеттені?

У центрі Мангеттена 27-річний чоловік, одягнений у бронежилет і озброєний штурмовою гвинтівкою M4, застрелив чотирьох людей, серед яких був поліцейський, який не перебував на службі і працював охоронцем в офісній будівлі.

Підозрюваний стрілець / Фото ABC News

Також відомо, що п'ята жертва отримала важкі поранення під час стрілянини. Інцидент трапився у понеділок, 28 липня, незадовго до 18:30 в будівлі, де знаходяться штаб-квартири інвестиційної компанії Blackstone і Національної футбольної ліги.

Однак невідомо, чи були ці компанії якось або будь-які інші компанії в будівлі пов'язані зі стріляниною. Підозрюваного ідентифікували як мешканця Лас-Вегаса Шейна Девона Тамуру. Комісар поліції Нью-Йорка Джессіка Тіш повідомила, що нападника знайшли мертвим після того, як він забарикадувався на 33 поверсі. Вважається, що він вкоротив собі віку.

Вона також розповіла, що за попередньою інформацією підозрюваний проїхав на автомобілі через всю країну з Лас-Вегаса, перш ніж прибути до Нью-Йорка.

Також Тамура володів ліцензією на носіння прихованої зброї в штаті Невада. У поліції вважають, що нападник діяв самостійно.

Заступник директора ФБР Ден Бонгіно повідомив, що мотив злочину наразі розслідується.

Свідок, який перебував у офісній будівлі в центрі міста в момент стрілянини, розповів, як виглядала ситуація на місці події.

Ми почули кілька пострілів, що пролунали один за одним з першого поверху, і багато хто з нас просто кинувся в кімнату,

– розповіла Джессіка Чен.

Працівники забарикадували двері офісу / Фото ABC News

Вона зазначила, що вона перебувала на другому поверсі будівлі і дивилася презентацію разом з приблизно 150 іншими людьми, коли почалася стрілянина.

"Деякі вийшли через задній вихід на вулицю. Інші, в тому числі я, побігли в конференц-зал, а потім забарикадували двері столами і просто стояли нерухомо. Я написала батькам SMS: "Я люблю вас". Ніщо не може описати це почуття", – сказала Чен.