Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Миколаївської області.

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Що відомо про стрілянину у Миколаєві

Так, поліцейські встановили, що стрілянина у магазині почалася після зауваження потерпілого зловмиснику щодо стану алкогольного сп’яніння та непристойної поведінки у громадському місці.

Вже на вулиці нетверезий фігурант здійснив постріл у груди опоненту та втік із місця події. Потерпілого з отриманими травмами забрала швидка медична допомога,

– повідомили правоохоронці.

Поліцейські, провівши низку оперативних та слідчо-розшукових заходів, в тому числі за допомогою записів із камер відеоспостереження, під’єднаних до системи "Безпечне місто", встановили особу зловмисника. Ним виявився 38-річний місцевий мешканець.

Підозрюваного затримали. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство з хуліганських мотивів. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Вилучену зброю, попередньо, травматичної дії, слідчі направили на проведення відповідних експертиз. Зараз поліцейські встановлюють шлях надходження зброї до фігуранта.

26-річний потерпілий перебуває у медичному закладі, його стан розцінюється, як тяжкий.