У Неваді озброєний чоловік розстріляв людей біля казино: є жертви

У Неваді озброєний чоловік розпочав стрілянину біля найбільшого казино у місті Рино. Внаслідок цього загинуло двоє людей, ще троє осіб отримали поранення.

Наразі нападника затримали. Постраждалих внаслідок інциденту вже доправили до медзакладу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Що відомо про стрілянину у Неваді?

Стрілянина сталася зранку у понеділок, 28 липня, на території місцевого готелю Grand Sierra Resort. Нападника незадовго після цього затримали. За словами лікарів, він був серед осіб, яких доправили до лікарні після інциденту.

Підозрюваного було взято під варту та доставлено до місцевої лікарні. Стан підозрюваного наразі невідомий. Наразі немає жодної постійної загрози для населення,

– цитує видання повідомлення поліції.

Повідомлення про стрілянину надійшло близько 7:30 ранку. За словами Девона Різа, голови Ради охорони здоров'я північної Невади, окрім загиблих та людей, доставлених до лікарні, ще троє осіб отримали незначні травми.

До слова, нещодавно озброєний чоловік вбив двох жінок у церкві в штаті Кентуккі та поранив офіцера дорожньої поліції біля аеропорту. Зловмисника застрелили. Пораненого офіцера доставили до найближчої лікарні.