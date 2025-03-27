У Києві на Оболоні сталася стрілянина: за справу взялася поліція
- У Києві на Оболоні 26 березня сталася стрілянина, там невідомий стріляв у місцевого мешканця на вулиці Йорданській, після чого втік.
- Правоохоронці затримали 52-річного підозрюваного, знайшовши його автомобіль, а постраждалий 48-річний чоловік перебуває у тяжкому стані в лікарні.
У Києві на Оболоні 26 березня сталася стрілянина. Там на вулиці Йорданській невідомий здійснив декілька пострілів у місцевого мешканця.
Після цього зловмисник втік з місця події. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
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Що відомо про стрілянину в Києві
Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції о 14:35. За даними правоохоронців, на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, оперативні працівники та кінолог зі службовою собакою.
Там кажуть, що 48-річний чоловік, у якого стріляли, наразі перебуває у тяжкому стані. Його довелося госпіталізувати.
За вказаною адресою правоохоронці виявили 48-річного потерпілого з пораненнями голови, якого медики у тяжкому стані забрали до лікарняного закладу. Під час огляду місця події правоохоронці виявили стріляні гільзи,
– йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що після інциденту в столиці ввели спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці знайшли автомобіль нападника та затримали зловмисника. Ним виявився 52-річний мешканець Києва. Наразі тривають слідчі дії.
Додамо, що раніше стрілянина сталася в офісі в Подільському районі Києва. Там 39-річний чоловік поранив працівницю компанії та втік з місця злочину. Після цього зловмисник вчинив самогубство.