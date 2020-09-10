В одному з торговельно-розважальних центрів в Оболонському районі Києва 10 вересня сталася стрілянина. У результаті постраждав чоловік.

Стрілянина у столиці: що відомо

Правоохоронці встановлюють обставини вогнепального поранення чоловіка в Оболонському районі Києва, повідомляє у фейсбуці пресслужба поліції Києва.

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10 вересня, о 18:15 до столичної поліції надійшла інформація про стрілянину в одному з ТРЦ на проспекті Оболонському,

– йдеться у повідомленні.

За викликом негайно виїхали правоохоронці. За попередньою інформацією, у приміщенні закладу між потерпілим та кількома невідомими виник конфлікт. Згодом один з його учасників дістав пістолет та кілька разів вистрілив у чоловіка, з яким дискутував.

Є постраждалий, зловмисники втекли

У результаті 25-річного потерпілого з вогнепальними пораненнями ноги госпіталізували.

Зловмисники з місця події втекли.

Наразі на місці правоохоронці проводять слідчі дії, встановлюють свідків та очевидців події, а також вивчають записи з камер відеоспостереження. За результатами перевірки цій події нададуть правову кваліфікацію.

Інший випадок Постріляли й позбирали гільзи: в кафе під Києвом стався конфлікт зі зброєю, є поранені – відео

Зверніть увагу! Ввечері 2 вересня невідомі влаштували стрілянину в місті Українка Київської області на території кафе "Дебош". Загалом пролунало до десяти пострілів з травматичної зброї та мисливської рушниці. Поранення отримали троє людей. Згодом поліція встановила 22 підозрюваних, серед них є росіяни.