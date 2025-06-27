Про це повідомляє 24 Канал. Користувачі пишуть, що на місці події є поранені, але в поліції поки що не знають деталей.

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Що відомо про стрілянину в Одесі

У відділі комунікації поліції Одеси 24 Каналу підтвердили, що на площі стався якийсь інцидент. Увечері жителі повідомили правоохоронців про постріли. Група одразу ж виїхала на виклик.

У нас є виклик на 102, на місці працюють поліцейські, нам про це повідомили випадкові перехожі,

– сказала речниця поліції Любов Гордієвська.

Однак на разі невідомо, що відбулося на Соборній площі та чи є постраждалі внаслідок події. У мережі стверджують, що під час стрілянини люди постраждали. Поліція обіцяє прозвітувати про все, що стане відомо в ході перевірки.