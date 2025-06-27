В Одесі сталася стрілянина: є потерпілий, на місці працює поліція

Увечері 27 червня у ЗМІ з'явилися повідомлення про стрілянину на Соборній площі в Одесі. На місце виїхав наряд поліції для з'ясування всіх обставин.

Про це повідомляє 24 Канал. Користувачі пишуть, що на місці події є поранені, але в поліції поки що не знають деталей.

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Що відомо про стрілянину в Одесі

У відділі комунікації поліції Одеси 24 Каналу підтвердили, що на площі стався якийсь інцидент. Увечері жителі повідомили правоохоронців про постріли. Група одразу ж виїхала на виклик.

У нас є виклик на 102, на місці працюють поліцейські, нам про це повідомили випадкові перехожі,

– сказала речниця поліції Любов Гордієвська.

Однак на разі невідомо, що відбулося на Соборній площі та чи є постраждалі внаслідок події. У мережі стверджують, що під час стрілянини люди постраждали. Поліція обіцяє прозвітувати про все, що стане відомо в ході перевірки.

Попередньо встановлено, що між місцевим мешканцем та іншими громадянами стався конфлікт на Соборній площі. Останні проти хлопця застосували зброю. Потерпілого доправлено до лікарні. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

За повідомленнями людей, у п'ятницю ввечері невідомі вистрілили в голову 25-річному хлопцю. Також пишуть, що нападників було двоє і після скоєного вони поїхали в невідомому напрямку.



В мережі опублікували можливе фото з місця події / Фото з одеських пабліків

Нагадаємо, 26 червня конфлікт між пасажирами поїзда "Козятин – Київ" закінчився стріляниною. Поліція з'ясовує всі обставини події після затримання учасників. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не травмувався.