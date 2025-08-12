Нападник, який відкрив вогонь по людях, мав психічні розлади. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на AP.

Актуально Біля нічного клубу в Еквадорі сталася стрілянина: є багато загиблих

Що відомо про стрільця та постраждалих?

За даними поліції, інцидент стався 11 серпня на стоянці біля супермаркету Target. Чоловік віком близько 30 років влаштував стрілянину по людях. На місці були вбиті дорослий та дитина, інший дорослий помер у лікарні. Ще одна людина отримала легке поранення, не пов'язане зі стріляниною.



Поліція проводить розслідування стрілянини / Фото Stephen Spillman

Після цього нападник викрав автомобіль однієї із жертв, на якому пізніше потрапив у ДТП, а також захопив ще одну машину в автосалоні.

Стрільця затримали в південній частині міста за більш ніж 30 кілометрів від місця злочину. Його мотиви залишаються невідомими.

Начальниця поліції Ліза Девіс висловила співчуття сім'ям загиблих, прокоментував трагічний інцидент і мер міста Кірк Вотсон.

Це огидний і боягузливий акт збройного насильства,

– наголосив він.

Трагедія сталася в розпал шкільних закупівель перед новим навчальним роком. У Target повідомили, що нададуть психологічну допомогу працівникам.

Очевидці повідомили, що в моменти пострілів люди в паніці тікали з парковки, а персонал сусідніх магазинів зачиняв двері, щоб сховатися.

Нагадаємо, 8 серпня у США чоловік здійснив стрілянину біля штаб-квартири Центру контролю та профілактики захворювань через переконання, що вакцина проти Covid-19 стала причиною його недуг.