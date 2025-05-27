У Філадельфії у парку Фермаунт сталася стрілянина: є жертви, 9 поранених – серед яких підлітки

У Філадельфії у парку Фермаунт сталася стрілянина. Внаслідок інциденту є загиблі та поранені.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters, які отримали інформацію від місцевої поліції.

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Стрілянина у Філадельфії

Вказується, що 2 людей загинули, ще 9 поранені, серед яких є 3 підлітків. Стан усіх дев'яти поранених внаслідок стрілянини оцінюється як стабільний.

За словами поліцейського на брифінгу для представників ЗМІ, серед загиблих є дорослі чоловік та жінка.

У поліції повідомили, що наразі не знайшли зброї, з якої стріляли. Жодних арештів не відбулося.

Варто зазначити, що інцидент стався в День пам'яті, який традиційно відзначається в останній понеділок травня. Це національне свято в США, присвячене вшануванню пам'яті американських військовослужбовців, які загинули в усіх війнах і збройних конфліктах, в яких США брали участь.

До слова, біля табору для біженців у Боснії 26 травня сталася стрілянина. Інцидент стався ввечері у понеділок біля табору в селі Блажуй, на околиці Сараєва. Правоохоронці провели обшук табору та затримала кількох підозрюваних.