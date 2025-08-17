Про це у коментарі 24 Каналу повідомила речниця поліції Києва Анна Страшок.

Що відомо про стрілянину у Києва?

Удень 17 серпня в мережі поширилися кадри зі стріляниною на Поштовій площі у Києві. Згодом з'явилася інформація, що це зйомки фільму.

Стрілянина у Києві: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика)

Режисер Любомир Левицький опублікував в Instagram кадри зі схожою автівкою та зйомкою зверху.

Зйомки фільму у Києві: дивіться відео