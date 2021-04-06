Стрілянина в потязі Костянтинівка – Київ: затримані – не військовослужбовці ЗСУ

У потязі Костянтинівка – Київ уночі 6 квітня сталася стрілянина за участю двох людей у камуфляжі. Після затримання виявилося, що вони не є військовослужбовцями Збройних сил. Натомість представляють іншу структуру – Державну службу спецзв'язку.

Про це повідомили 24 каналу в Харківській спеціалізованій прокуратурі військової та оборонної сфери. Також там надали документ, який це підтверджує.

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Детальніше про затриманих

Після стрілянини 30-річного підозрюваного одразу затримали, а з іншим почали проводити слідчі дії. Попри те, що чоловіки були у військовій формі, вони виявились не службовцями ЗСУ.

Ці люди є офіцерами Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Про це свідчить витяг із реєстру досудових розслідувань про затримання одного з чоловіків.

Що наразі відомо про інцидент

Стрілянина трапилася в потязі Костянтинівка – Київ приблизно о 2 годині ночі 6 квітня.

Усіх пасажирів евакуювали та на місце прибули правоохоронці.

Згодом чоловіки забарикадувалися в купе та погрожували відкрити вогонь на ураження, якщо їх будуть штурмувати.

Зловмисників затримали спецпризначенці КОРД і ніхто не постраждав.

Тепер їм загрожує до 7 років ув'язнення.



Документ, що підтверджує затримання одного з чоловіків / Фото Харківська спецпрокуратура у військовій сфері