Стрілянина в потязі Костянтинівка – Київ: затримані – не військовослужбовці ЗСУ

У потязі Костянтинівка – Київ уночі 6 квітня сталася стрілянина за участю двох людей у камуфляжі. Після затримання виявилося, що вони не є військовослужбовцями Збройних сил. Натомість представляють іншу структуру – Державну службу спецзв'язку.
Джерело:24 канал
Про це повідомили 24 каналу в Харківській спеціалізованій прокуратурі військової та оборонної сфери. Також там надали документ, який це підтверджує.
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Детальніше про затриманих
Після стрілянини 30-річного підозрюваного одразу затримали, а з іншим почали проводити слідчі дії. Попри те, що чоловіки були у військовій формі, вони виявились не службовцями ЗСУ.
Ці люди є офіцерами Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Про це свідчить витяг із реєстру досудових розслідувань про затримання одного з чоловіків.
Що наразі відомо про інцидент
- Стрілянина трапилася в потязі Костянтинівка – Київ приблизно о 2 годині ночі 6 квітня.
- Усіх пасажирів евакуювали та на місце прибули правоохоронці.
- Згодом чоловіки забарикадувалися в купе та погрожували відкрити вогонь на ураження, якщо їх будуть штурмувати.
- Зловмисників затримали спецпризначенці КОРД і ніхто не постраждав.
- Тепер їм загрожує до 7 років ув'язнення.
Документ, що підтверджує затримання одного з чоловіків / Фото Харківська спецпрокуратура у військовій сфері
Що таке Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації УкраїниДержспецзв'язку частково забезпечує національну безпеку України від зовнішніх і внутрішніх загроз. Тобто структура є складовою сектора безпеки та оборони України.
Орган стежить за функціонуванням системи урядового та інших категорій державного конфіденційного зв'язку. Також служба відповідає за політику захисту інформації, телекомунікацій і користування радіочастотами України.