На Вінниччині у поїзді сталася стрілянина: у поліції розповіли деталі

В електропоїзді сполученням "Козятин – Київ" 26 червня трапилася стрілянина. Інцидент виник внаслідок конфлікту між пасажирами.

Наразі поліція з'ясовує обставини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речниці ГУ Нацполіції у Вінницькій області Інни Парфенової для "Суспільне Вінниця".

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Що відомо про стрілянину в поїзді

За словами Парфенової, 26 червня в електропоїзді сполученням "Козятин – Київ" стався конфлікт між компанією юнаків та чоловіком. Під час сварки останній вистрілив угору та підлогу. Внаслідок цього ніхто не травмувався.

Учасників конфлікту доставили до підрозділу поліції. Наразі триває з'ясування обставин події, поліція збирає матеріали та визначає правову кваліфікацію.

До слова, раніше у Салтівському районі Харкова зловмисники обстріляли два пасажирські автобуси, які без пасажирів рухалися до автотранспортного підприємства. Про злочин правоохоронців поінформував водій одного з транспортних засобів.

За даними поліції, на місце стрілянини негайно прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронцям вдалося встановити, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.