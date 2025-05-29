Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Newsmaker. За версією Тирасполя, невідомі особи відкрили вогонь по представнику служби, що наглядає за дотриманням правил риболовлі й полювання.

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Придністров’я скаржиться на стрілянину

Інцидент нібито стався ще 21 травня в районі села Варниця, що неподалік контрольованої Кишиневом території.

Про інцидент повідомив очільник придністровської делегації в Об’єднаній контрольній комісії Олег Бєляков. За його словами, під час патрулювання на Дністрі так званий інспектор помітив двох осіб, які, ймовірно, займались нелегальною риболовлею з використанням сіток, що заборонено у період нересту.

Коли човен інспектора наблизився до порушників, ті швидко вийшли на берег, завантажили свій човен у авто і, відступаючи, відкрили стрілянину у його бік. Про поранених не повідомляється.

Тирасполь вже звернувся до Кишинева з вимогою надати інформацію про розслідування цього випадку. У відповідь у Бюро реінтеграції Молдови заявили, що інцидент вивчається відповідними органами, після чого буде надано офіційний коментар.

Також у Кишиневі наголосили, що будь-які події в Зоні безпеки мають розглядатися в юридичній площині, а не використовуватися для політичного тиску або спекуляцій.