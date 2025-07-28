П'ятеро жертв, за даними тайських ЗМІ, це охоронці ринку та продавчиня. Особа стрільця та мотив злочину наразі встановлюються, передає 24 Канал.

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Що відомо про стрілянину на ринку у Бангкоці?

Інцидент стався на ринку Or Tor Kor в районі Банг Су, де переважно торгують сільськогосподарською продукцією. Поліція зазначає, що туристи не постраждали.

Такі події викликають занепокоєння, адже туризм — важлива частина економіки Таїланду. Зброя в країні доступна, і подібні випадки не є поодинокими. Наприклад, у жовтні 2023 року 14-річний підліток влаштував стрілянину в торговельному центрі в центрі Бангкока, вбивши двох людей і поранивши п'ятьох.

Нападник у Бангкоку вкоротив собі віку / Фото з мережі

Стрілянина у Банг Су: дивіться відео

Ймовірний стрілок на ринку: дивіться відео

Вбивця та його жертви у Бангкоку / Фото з мережі

Нагадаємо, що озброєний чоловік застрелив двох жінок у церкві в Лексінгтоні та поранив офіцера поліції біля аеропорту, перш ніж його застрелила поліція.