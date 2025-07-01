Смертник влаштував стрілянину на ринку у Бангкоку: у мережі показали моторошні кадри

У понеділок, 28 липня, у столиці Таїланду Бангкоку чоловік відкрив стрілянину на ринку. Загинули шестеро людей, серед них сам нападник, який застрелив сам себе.

П'ятеро жертв, за даними тайських ЗМІ, це охоронці ринку та продавчиня. Особа стрільця та мотив злочину наразі встановлюються, передає 24 Канал.

Дивіться також Курсант розстріляв військових на полігоні на Чернігівщині: що кажуть у ЗСУ

Що відомо про стрілянину на ринку у Бангкоці?

Інцидент стався на ринку Or Tor Kor в районі Банг Су, де переважно торгують сільськогосподарською продукцією. Поліція зазначає, що туристи не постраждали.

Такі події викликають занепокоєння, адже туризм — важлива частина економіки Таїланду. Зброя в країні доступна, і подібні випадки не є поодинокими. Наприклад, у жовтні 2023 року 14-річний підліток влаштував стрілянину в торговельному центрі в центрі Бангкока, вбивши двох людей і поранивши п'ятьох.

Нападник у Бангкоку вкоротив собі віку / Фото з мережі

Стрілянина у Банг Су: дивіться відео

Ймовірний стрілок на ринку: дивіться відео

Вбивця та його жертви у Бангкоку / Фото з мережі

Нагадаємо, що озброєний чоловік застрелив двох жінок у церкві в Лексінгтоні та поранив офіцера поліції біля аеропорту, перш ніж його застрелила поліція.