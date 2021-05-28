Стрілянина в шкільному дворі на Одещині: чоловіка поранено

Мережею поширили відео як муніципальна варта затримати невідомого у дворі однієї зі школі Чорноморська. Для того вони застосували зброю: чоловіка поранили.

Вистрілів було два: сигнальний та для затримання. Як з'ясувалось, інцидент стався тиждень тому, але в мережі його почали поширювати лише 28 травня.

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Що відомо про інцидент

Затримання відбувалось на території Чорноморської шкjли №1. Місцеві мешканці повідомили у поліцію, що хлопець лишає "закладки" з наркотиками. Виїхав екіпаж муніципальної варти.

Чоловік дістав ніж, кидався на хлопців і забіг у двір школи. Наш співробітник зробив попереджувальний постріл у повітря. Від несподіванки зловмисник спіткнувся і впав. Тоді його нарешті затримали і передали в руки поліції,

– розповів директор комунальної установи Чорноморської міськради "Муніципальна варта" Петро Канарьян.

Другим пострілом хлопця поранили у праву руку, затримали та передали правоохоронцям. Поліцейські з'ясували, що чоловік вже був у місцях позбавлення волі за вбивство.

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