Щонайменше 11 людей загинули, близько 30 отримали поранення. Деякі з постраждалих у важкому стані, передає 24 Канал.

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Що відомо

Попередньо, стрілку 22 роки. Ймовірно він — колишній учень, який піддавався буллінгу. Поліція знайшла його мертвим в одному із шкільних туалетів.

Відомо, що злочинець відкрив вогонь у двох класах старшої школи.

Тим часом у мережі поширюють відео з місця трагедії. На одному з них чути кілька пострілів.

Стрілянина в австрійській школі: дивіться відео

Напад на школу у Граці: дивіться відео

Евакуація учнів зі школи: дивіться відео

Нагадаємо, що в лютому у місті Еребру, Швеція, сталася стрілянина в школі, внаслідок якої загинули близько десяти людей, кілька отримали поранення.

Також нещодавно стрілянина відбулася у середній школі Вілмера-Гатчинса в Далласі. Там поранено чотирьох учнів віком 15 – 18 років.