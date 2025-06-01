Нападник – колишній учень: у мережі поширили моторошні кадри зі стріляниною в школі Австрії
- 10 червня в австрійському місті Грац сталася стрілянина в школі, загинуло щонайменше 11 людей, близько 30 поранено.
- 22-річний нападник, ймовірно колишній учень, був знайдений мертвим.
10 червня у школі в австрійському місті Грац відбулася стрілянина. Один із учнів відкрив вогонь по людях.
Щонайменше 11 людей загинули, близько 30 отримали поранення. Деякі з постраждалих у важкому стані, передає 24 Канал.
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Що відомо
Попередньо, стрілку 22 роки. Ймовірно він — колишній учень, який піддавався буллінгу. Поліція знайшла його мертвим в одному зі шкільних туалетів.
Відомо, що злочинець відкрив вогонь у двох класах старшої школи.
Тим часом у мережі поширюють відео з місця трагедії. На одному з них чути кілька пострілів.
Стрілянина в австрійській школі: дивіться відео
Напад на школу у Граці: дивіться відео
Евакуація учнів зі школи: дивіться відео
Нагадаємо, що в лютому у місті Еребру, Швеція, сталася стрілянина в школі, внаслідок якої загинули близько десяти людей, кілька отримали поранення.
Також нещодавно стрілянина відбулася у середній школі Вілмера-Гатчинса в Далласі. Там поранено чотирьох учнів віком 15 – 18 років.