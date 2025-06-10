Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

До теми Нападник – колишній учень: у мережі поширили моторошні кадри зі стріляниною в школі Австрії

Що кажуть у поліції про людину, що вчинила стрілянину в Граці

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив, що підозрюваний у вчинені стрілянини у школі в Граці був колишнім учнем цього закладу освіти. Однак хлопець не випускався звідти.

Глава австрійського МВС також стверджує, що наразі стосовно стрілянини є багато спекуляцій. Тепер розслідуванням займається кримінальне бюро.

У місцевій поліції стверджують, що зловмисником був 21-річний австрієць з району Граца. За словами офіцерів, чоловік скоїв самогубство у ванній кімнаті школи.

Правоохоронці й досі розслідують мотив цього злочину.

До слова, Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер підтвердив, що внаслідок стрілянини в Граці 10 червня загинули 9 людей, а ще 12 зазнали поранень. Серед жертв – шестеро жінок і троє чоловіків.

Після цього жахливого нападу по всій Австрії оголосять триденна жалоба, а 11 червня о 10:00 за місцевим часом відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання на згадку про жертв.