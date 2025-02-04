"Вчора я плакала весь день": спогади українки, яка стала свідком стрілянини у шведській школі

У вівторок, 4 лютого, у шведській школі для дорослих 35-річний чоловік влаштував масову стрілянину. Опісля ймовірний підозрюваний Рікард Андерссон, який раніше міг бути учнем цього закладу, вчинив самогубство.

Наразі доказів ідеологічних мотивів стрільця немає. Про це повідомляє Reuters, передає 24 Канал. Окрім підозрюваного, відомо про 10 загиблих осіб.

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Що відомо про трагедію

Поліція, що прибула на місце події через 5 хвилин після оголошення тривоги, знайшла там 10 порожніх магазинів від зброї й "велику кількість" невикористаних набоїв.

Правоохоронці поки не розкривають особи жертв, але посольство Сирії вже написало про своїх загиблих громадян, не уточнюючи їхню кількість. У Міністерстві закордонних справ Боснії також заявили про одного загиблого та ще одного пораненого.

Центр освіти для дорослих Risbergska, де стався напад, надає курси для дорослих та уроки шведської мови для іммігрантів.

Свідками стрілянини були українці

Українське медіа "Бабель" поспілкувалося з одеситкою Ганною, яка виїхала до Швеції у березні 2022 року. У цій школі жінка навчалась з вересня 2023 року, у вівторок вона мала складати усний іспит.

Ми почули сирену, але не таку, як при пожежі. Наша вчителька вийшла дізнатися, що це таке і чи така сирена лунає скрізь. Вона і побачила перша, що почалось, забігла у клас і сказала, щоб усі швидко лягли на підлогу. Стрілянину було чути ну дуже добре. Потім стрілянина затихла, ми чули чоловічий голос, а тоді знову стрілянину,

– розповідає Ганна.

В її класі було 7 людей разом з вчителькою – всі жінки. Вони замкнули двері на ключ і чекали закінчення стрілянини близько півтори години.

На щастя, українка не постраждала фізично, однак зізнається, що її моральний стан досі важкий.

Учора я плакала весь день. У вівторок, коли це сталося, паніки не було у мене, налякана була і не знала, виживу чи ні,

– каже вона.

Нагадаємо, 6 лютого у Брюсселі сталася стрілянина біля станції метро. Один чоловік поранений, злочинцю вдалося втекти. Це вже другий інцидент за два дні в Андерлехті.