Стрілянина сталася у середній школі Вілмера-Гатчинса у Далласі приблизно о 13:25 (о 21:25 за київським часом). Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News.

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Стрілянина у школі стається уже вдруге

Кажуть, що школа, де сталася стрілянина, була захищена – доступ сторонніх до неї був обмежений. Але цього разу хтось впустив на територію підозрюваного.

Стверджується, що особу стрільця встановлено, але чи був він арештований наразі невідомо.

Відомо про чотирьох постраждалих віком 15 – 18 років. Їх доставили у лікарню. Ступінь важкості їхніх травм коливається від таких, що не загрожують життю, до серйозних.

Батьки та опікуни змогли побачити своїх дітей лише через 2 години після інциденту. Одна із жінок розповіла, що її син дзвонив їй, щоб повідомити про стрілянину.

"Вона сказала мені, що була однією з останніх, хто вийшов. Було багато криків, вона почула три кулі з кафетерію", – також розповіла про розмову зі своєю сестрою інша жінка.

На місці працюють служби швидкого реагування, зокрема, поліція, пожежники і медики.

Повідомляється також, що у 2024 році у цій школі уже була стрілянина. Сталося це навіть попри те, що від учнів вимагали проходити через металошукачі та носити прозорі рюкзаки.