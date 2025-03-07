Поліцію викликала викладачка навчального закладу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Волинської області.

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Що відомо про стрілянину у школі на Волині

6 березня у Суходолах Володимирівського району Волинської області чоловік прийшов до школи з пневматичним пістолетом.

Молодик 2007 року народження хотів похизуватися зброєю перед учнями, не дотримуючись правил безпеки. Він почав стріляти, влучивши металевими кульками у двох учнів.

Поліцію викликала одна з викладачок. По медичну допомогу поки ніхто не звертався.

На місце прибула слідчо-оперативна група Володимирського РВП. Чоловікові може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в селі Заболоття Ковельського району стався вибух гранати. У результаті чого двоє людей отримали травми. Поліція перевіряє версію щодо причетності сторонніх осіб до вибуху та чи мав він місце унаслідок необережного поводження з вибухонебезпечним предметом.