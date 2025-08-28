Стрільцем у католицькій школі США виявився 20-річний Робін Вестман. Він заздалегідь описав напад у своєму щоденнику російською мовою.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post та Telegraph.

Що вдалося дізнатися про стрілка?

ФБР вивчає серію відео, які Вестман поширив у мережі, де він демонструє зброю. В одному з роликів він повільно гортає зошит із хаотичними записами та малюнком, що, ймовірно, зображає католицьку церкву Благовіщення.

Також він опублікував маніфест російською мовою, у якому виклав свої плани нападу на церкву. У поліції повідомили, що переглядають онлайн-маніфест, розслідуючи можливий мотив масової стрілянини.

На поширених у соцмережах відео видно кілька пістолетів та набоїв, знятих у кімнаті, схожій на спальню. На зброї та боєприпасах були написи з расистськими й антисемітськими повідомленнями, а також заклик убити президента Трампа. Деяка зброя розписана фразами російською мовою.

У своїх відео Вестман також пояснював, чому обрав для нападу саме церкву Благовіщення, де його мати, Мері Грейс Вестман, працювала секретаркою до виходу на пенсію у 2021 році.

Згідно з судовими документами, у 17 років Вестман звернувся з проханням змінити ім’я з Роберта на Робін. У січні 2020 року йому офіційно затвердили зміну імені. У петиції зазначалося, що він "ідентифікує себе як жінка і хоче, щоб її ім'я відображало цю ідентичність".

Що відомо про стрілянину у католицькій школі США?

Вранці 27 серпня нападник підійшов до будівлі церкви католицької школи та відкрив вогонь з рушниці крізь вікна по дітях і парафіянах, які перебували всередині.

За даними поліції, він здійснив десятки пострілів. У нападника була гвинтівка, рушниця та пістолет, правоохоронці вважають, що він використовував усі три види зброї.

У результаті стрілянини загинули двоє дітей віком 8 і 10 років. Ще 17 осіб, серед них 14 дітей, отримали поранення. Правоохоронці також підтвердили, що стрілець загинув на місці, завдавши собі смертельного вогнепального поранення.

