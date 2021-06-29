У Нью-Йорку продавці влаштували сварку: один із них вистрелив у перехожого

На площі Таймс-сквер у Нью-Йорку зав'язалася суперечка між продавцями компакт-дисків. Під час з'ясовування стосунків, один із них випадково поцілив зі зброї у 21-річного хлопця.

Інцидент трапився ввечері 27 червня.

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Що відомо про потерпілого

Куля влучила у спину 21-річного Семюеля Пулена – морського піхотинця, який із рідним прогулювався поруч. Молодика госпіталізували. За попередньою інформацією, його життю нічого не загрожує.

Нападник втік

Чоловік, який відкрив стрілянину, втік з місця події, його розшукує поліція. Правоохоронці поширили кадри із ймовірним нападником. Інформацію про нього оцінюють у 3,5 тисяч доларів.

Дивіться відео з нападником:

Реакція місцевої влади

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо 28 червня заявив, що "такий стан речей – просто неприпустимий". За його словами, найближчим часом на Таймс-сквер направлять додатково 50 правоохоронців.

Це місце, яке дуже дороге і важливе для Нью-Йорка. Воно повинно бути безпечним, тому ми відсилаємо туди додаткових офіцерів,

– наголосив політик.

Очільник округу Бруклін Ерік Адамс зауважив, що реального економічного відновлення після пандемії коронавірусу не може бути, якщо ділові й туристичні центри у США сприйматимуть як небезпечні.