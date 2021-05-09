У місті Авентура, що в американському штаті Флорида, невідомі влаштували стрілянину у торговельному центрі. У результаті інциденту постраждали щонайменше 3 людей.

Про стрілянину в торговельному центрі з постраждалими йдеться в заяві, опублікованій місцевим поліцейським управлінням.

Читайте також У США шестикласниця відкрила стрілянину в школі: є постраждалі

Деталі стрілянини в ТЦ

Між 2 групами людей виникла бійка, після цього її учасники відкрили вогонь.

Представник однієї з груп дістав пістолет, у відповідь член іншої групи також вийняв зброю і вистрілив,

– зазначили правоохоронці.

У результаті стрілянини постраждали щонайменше 3 людей, їх госпіталізували у місцеву лікарню.

Людей евакуювали, підозрюваних затримали

"Поліція Авентури реагує на інцидент в торговельному центрі. Всіх відвідувачів і співробітників виводять з території. Доступ в торговий центр буде закритий до подальшого повідомлення", – йшлося у заяві.

Згодом стало відомо, що поліцейським вдалося затримати "кількох підозрюваних". Правоохоронці вже допитують їх.

Причини інциденту наразі не повідомляють.

Стрілянини в США: останні новини