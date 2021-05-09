У Флориді невідомі влаштували стрілянину в торговельному центрі: є постраждалі
У місті Авентура, що в американському штаті Флорида, невідомі влаштували стрілянину у торговельному центрі. У результаті інциденту постраждали щонайменше 3 людей.
Джерело:U.S.News
Про стрілянину в торговельному центрі з постраждалими йдеться в заяві, опублікованій місцевим поліцейським управлінням.
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Деталі стрілянини в ТЦ
Між 2 групами людей виникла бійка, після цього її учасники відкрили вогонь.
Представник однієї з груп дістав пістолет, у відповідь член іншої групи також вийняв зброю і вистрілив,
– зазначили правоохоронці.
У результаті стрілянини постраждали щонайменше 3 людей, їх госпіталізували у місцеву лікарню.
Людей евакуювали, підозрюваних затримали
"Поліція Авентури реагує на інцидент в торговельному центрі. Всіх відвідувачів і співробітників виводять з території. Доступ в торговий центр буде закритий до подальшого повідомлення", – йшлося у заяві.
Згодом стало відомо, що поліцейським вдалося затримати "кількох підозрюваних". Правоохоронці вже допитують їх.
Причини інциденту наразі не повідомляють.
Стрілянини в США: останні новини
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