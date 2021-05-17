У Торонто серед житлового кварталу сталася стрілянина: є загиблий і постраждалі

У канадському місті Торонто у неділю вдень сталася стрілянина, внаслідок якої загинув один чоловік, постраждали щонайменше троє інших. Поліція заявила, що загалом пролунало близько 100 пострілів.

28-річний чоловік від отриманих травм загинув. Ще троє чоловіків отримали важкі поранення і перебувають у лікарні.

До слова У США – знову стрілянина: вогонь відкрили у Нью-Йорку, є постраждалі

Стрілянина у Торонто: що відомо

Напад стався у районі Етобіко на заході Торонто.

Темний седан виїхав на кільцеву вулицю біля житлового будинку і підійшов до двох припаркованих автомобілів – Mercedes Benz і Toyota Camry.

Відтак невизначена кількість стрільців з цього седана відкрила вогонь у пасажирів припаркованих автомобілів.

На місці знайшли чотирьох чоловіків 20 – 30 років, які отримали серйозні вогнепальні поранення.

28-річний чоловік був доставлений до лікарні, але згодом помер від отриманих травм.

Троє чоловіків наразі перебувають у лікарні, зокрема для життя одного існує загроза.

Внаслідок стрілянини в сусідніх будівлях залишилось кілька дір від куль.

Поліція не знає кількість нападників

З огляду на кількість пострілів, у поліції припускають, що у стрілянині задіяли багато вогнепальної зброї. Чи відбувся обмін вогнем, наразі розслідують.

Згідно з повідомленнями, 2 підозрюваних стрільців втекли з місця події в темному седані. Водночас поліція зазначає, що досі незрозуміло, скільки нападників вони шукають.

Для розслідування викликали відділ вбивств. Поліція звертається до ймовірних свідків і просить перевірити відеореєстратори тих, хто міг опинитися поруч у момент нападу.