В кафе у центрі Києва сталася стрілянина: постраждав літній чоловік

У центрі Києва сталася стрілянина в кафе. 68-річний чоловік отримав дотикові поранення та був госпіталізований.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва. Порушник втік з місця події, наразі його шукають.

Дивіться також У Черкасах сталася стрілянина біля парку: є травмовані

Що відомо про стрілянину у центрі Києва

Близько 16:20 до правоохоронців надійшла інформація про стрілянину у кафе в центрі Києва.

Правоохоронці розслідують стрілянину у центрі Києва / Фото поліції Києва

Встановлено, що між 68-річним відвідувачем закладу та іншими громадянами відбувся конфлікт, у ході якого один з учасників, попередньо з травматичної зброї, здійснив декілька пострілів у бік літнього чоловіка,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що одразу після цього порушник втік з місця злочину, наразі його розшукують. Постраждалий зазнав дотикових поранень і був госпіталізований, його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, що в період з 18 по 21 січня невідомі стріляли по Кафедральному собору у Тернополі. На щастя, в цей момент у приміщенні собору нікого не було.