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Стрілянина у Києві: зловмисники підпалили власне авто і ледь не згоріли – відео

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Підпал машини на столичному Печерську
Підпал машини на столичному Печерську / Скриншот з відео

Напередодні у Києві невідомий підстрелив іноземця. Після скоєння злочину він та його напарник підпалили свою машину і намагалися втекти з місця події.

Проте один з чоловіків обпік собі обличчя. Відео із камер спостереження у своєму телеграм-каналі оприлюднив екснардеп Ігор Мосійчук

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На відео видно, як зловмисники виходять з автомобіля та підпалюють його. Машина займається, а чоловіки відбігають від неї ледь не в останній момент. 

Зловмисники ледь не згоріли у власному авто: дивіться відео

Що відомо про стрілянину на Печерську

Чоловіки стріляли у 37-річного громадянина Чорногорії. Сталося це 26 травня на території елітного житлового комплексу "Новопечерські Липки".

Виклик до правоохоронців надійшов о 18:20. Потерпілого іноземця госпіталізували з вогнепальним пораненням. Правоохоронці з'ясовують усі обставини злочину. 

Автор: Ірина Буртик
Теги: Чорногорія Поліція Новини Києва Пожежа Стрілянина Новини України
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