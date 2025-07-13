У штаті Кентуккі чоловік відкрив вогонь по людях у церкві: є загиблі та поранені
- Озброєний чоловік застрелив двох жінок у церкві в Лексінгтоні та поранив офіцера поліції біля аеропорту, перш ніж його застрелила поліція.
- Поліція не назвала мотиву, але є свідчення, що підозрюваний міг знати деяких людей у церкві.
У неділю, 13 липня, озброєний чоловік вбив двох жінок у церкві в штаті Кентуккі та поранив офіцера дорожньої поліції біля аеропорту. Зловмисника застрелили.
Близько 11:30 за місцевим часом у окрузі Файєт чоловік відкрив вогонь по офіцеру після того, як його зупинили біля аеропорту Блу Ґрас, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.
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Чому чоловік розстріляв людей у церкві на Річмонд-Роуд?
Пораненого офіцера доставили до найближчої лікарні. Відомо, що він перебуває у стабільному стані.
Після цього нападник викрав автомобіль приблизно за 16 кілометрів від аеропорту і поїхав до баптистської церкви на Річмонд-Роуд у місті Лексінгтон, де почав стріляти по людях на території храму. Загинули дві жінки. Там же були поранені двоє чоловіків, один із яких перебуває у критичному стані.
Поліція відстежила місце перебування викраденого автомобіля, що й привело їх до церкви.
Начальник поліції не назвав жодного можливого мотиву нападу, але зазначив, що є певні свідчення того, що підозрюваний міг знати деяких людей у церкві. Ім'я чи вік нападника не розголошуються.
Поліція Лексінгтона проведе внутрішнє розслідування щодо стрілянини, як того вимагає регламент.
Нагадаємо, що у Польщі чоловік стріляв по людях просто в їхньому будинку, є загиблі та поранені.