У штаті Кентуккі чоловік відкрив вогонь по людях у церкві: є загиблі та поранені

У неділю, 13 липня, озброєний чоловік вбив двох жінок у церкві в штаті Кентуккі та поранив офіцера дорожньої поліції біля аеропорту. Зловмисника застрелили.

Близько 11:30 за місцевим часом у окрузі Файєт чоловік відкрив вогонь по офіцеру після того, як його зупинили біля аеропорту Блу Ґрас, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Чому чоловік розстріляв людей у церкві на Річмонд-Роуд?

Пораненого офіцера доставили до найближчої лікарні. Відомо, що він перебуває у стабільному стані.

Після цього нападник викрав автомобіль приблизно за 16 кілометрів від аеропорту і поїхав до баптистської церкви на Річмонд-Роуд у місті Лексінгтон, де почав стріляти по людях на території храму. Загинули дві жінки. Там же були поранені двоє чоловіків, один із яких перебуває у критичному стані.

Поліція відстежила місце перебування викраденого автомобіля, що й привело їх до церкви.

Начальник поліції не назвав жодного можливого мотиву нападу, але зазначив, що є певні свідчення того, що підозрюваний міг знати деяких людей у церкві. Ім'я чи вік нападника не розголошуються.

Поліція Лексінгтона проведе внутрішнє розслідування щодо стрілянини, як того вимагає регламент.

Нагадаємо, що у Польщі чоловік стріляв по людях просто в їхньому будинку, є загиблі та поранені.