Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

До теми У США сталася стрілянина у школі: є поранені учні

Які деталі стрілянини в Університеті Флориди

За даними місцевої влади, в Університеті Флориди чоловік вбив 2 людей і поранив ще 4, перш ніж був застрелений поліцейськими, коли він не виконав наказу здатися. Нападника та постраждалих госпіталізували.

Поліція вважає, що нападник – син заступника шерифа округу Леон – діяв сам, його мотиви поки невідомі. Правоохоронці зазначили, що підозрюваний вчинив стрілянину за допомогою пістолета своєї матері, який колись був її табельною зброєю. За даними поліції, жінка купила пістолет у поліцейському відділку, і тепер це її особиста вогнепальна зброя.

Начальник університетської поліції Джейсон Трамбовер зазначив, що 20-річний підозрюваний, якого ідентифікували як Фенікса Ікнера, був студентом навчального закладу у столиці штату Флорида – Таллахассі. Двоє загиблих внаслідок інциденту не були студентами.

Як передає місцева влада, самого нападника вже взяли під варту.

Цікаво, що інцидент зі стріляниною уже прокоментував і президент США Дональд Трамп. Він назвав відкриття вогнепальної зброї в Університеті штату Флорида "ганьбою". Водночас американський лідер додав, що він навряд чи буде домагатися змін у законодавстві про зброю у Штатах.