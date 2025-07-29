Про це повідомили в Національній поліції, передає 24 Канал. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження.

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Що відомо про стрілянину на Одещині?

Конфлікт на Одещині стався близько 07:10. Один із чоловіків вистрілив з мисливської рушниці в бік автівки, біля якої перебувала група людей.

За даними поліції, постраждалих немає. На місці працювала слідчо-оперативна група – унаслідок проведених першочергових дій правоохоронці вилучили мисливську рушницю та попередньо шумовий пістолет, які відправлять на експертизу.

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Відомості про подію вже внесли до Єдиного реєстру досудового слідства за статтею про хуліганство – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї.

Нагадаємо, увечері 21 липня у місті Васильків Обухівського району Київської області також сталася стрілянина. Невідомий на вулиці вистрелив зі зброї в бік місцевого жителя, який перебував у власному автомобілі Range Rover. Слідчі відкрили кримінальне провадження за замах на умисне вбивство та розшукують нападника.