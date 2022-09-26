Про це повідомляють у центральному апараті слідчого комітету, пишуть росЗМІ. Станом на 13:00 кількість жертв значно зросла.

Важливо "Всюди кров, виносили дітей": очевидці розповіли про стрілянину у школі Іжевська

Кількість загиблих зросла

Так, через стрілянину в школі Іжевська №88 число загиблих зросло до 13 осіб, серед них семеро дітей. Також поранення отримала 21 особа, серед яких 14 дітей.

Російські ЗМІ стверджують, що семеро дітей та семеро дорослих, зокрема і стрілок, загинули. Одна дитина перебуває у реанімації у стані клінічної смерті. Медики б'ються за її життя.

Стрілянина у школі Іжевська: останні новини

Стрілянину почав дорослий чоловік у чорному одязі під час уроку. Він був озброєним двома травматичними пістолетами, переробленими під стрілянину бойовими патронами.

У мвс підтвердили, що зловмисник наклав на себе руки.

У мережі очевидці розповіли, що у школі відбувається "повний пиз*ець" і в будівлі багато крові.

У росії встановили особу чоловіка, який стріляв у школі: це випускник школи 1988 року народження.

Попередньо, його звати артем казанцев. Наразі проводиться обшук за місцем його проживання, вивчається особистість нападника, його погляди та оточення. Також перевіряється його відданість неофашистським поглядам та нацистській ідеології, пишуть росЗМІ.

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