На Київщині трапилася стрілянина: поліція розшукує нападника

У Василькові, що на Київщині, сталася стрілянина. Невідомий підійшов до авто місцевого жителя та здійснив кілька пострілів у бік водія.

Чоловік отримав вогнепальні поранення, його довелося госпіталізувати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київської області.

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Що відомо про стрілянину на Київщині?

За даними поліції, стрілянина сталась 21 липня о 22:50 у місті Васильків Обухівського району Київської області. На вулиці невідомий вистрелив зі зброї у бік місцевого жителя, який перебував у власному авто Range Rover.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за замах на умисне вбивство. Наразі правоохоронці розшукують нападника.

Зазначимо, що раніше стрілянина сталася в Києві. Там поліцейські затримали іноземця, який вранці 8 липня на Троєщині розстріляв підприємця у власному авто. Після злочину він утік, але зловмисника вдалося знайти в Одесі.

Слідчі повідомили йому про підозру в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення. Чоловік перебуватиме під вартою. Йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.