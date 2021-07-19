Попереджали гостей, – наречений розповів подробиці весілля зі стріляниною під Одесою

Стрілянина, яка викликала великий резонанс в ЗМІ та соцмережах, сталася на весіллі Магомеда Закарієва. Чемпіон України з вільної боротьби заявив, що нічого "терористичного" і "екстремального" на святкуванні не планувалося.

Закарі розповів, що ініціатива "постріляти в повітря" виникла у гостя Кирила Крамаренка спонтанно.

Важливо Стрілянина на весіллі біля Одеси: серед гостей були кавказці з Росії

Спортсмен наголосив, що гостей на весіллі попереджали не стріляти та не діставати зброю.

Але він (стрілок Кирил Крамаренк – 24 канал) не послухався. Напевно, надивився відео, як на Кавказі святкують весілля, і вирішив повторити це тут,

– розповів Магомед Закарі.

Чоловік заявив, що чеченська діаспора не має відношення до стрілянини на його весіллі. А зброя, з якої стріляв Кирило Крамаренко, офіційно зареєстрована.

Весілля було зіпсоване

Магомет підкреслив, що в результаті цього бездумного вчинку весілля було зіпсоване – правоохоронці увірвалися в зал ресторану, поклали гостей на підлогу, налякали дітей і жінок. Самого нареченого разом з друзями відвезли в міграційну службу для розгляду.

Деяким з них, у кого посвідка на проживання в нашій країні, загрожує депортація, хоча вони ніколи не порушували закони України. Це все схоже на розправу,

– поскаржився спортсмен.

Не минулося без російської пропаганди

Найбільше Закарі засмучений через те, що з чеченців знову намагаються зробити ворогів України. За його словами, на це кинули всі сили російської пропаганди: "засоби масової інформації" Росії рясніють заголовками про "злісних чеченців-терористів в Одесі".

Хто такий Магомед Закарі? Чоловік народився і виріс в Одесі. Він виступає за збірну України з вільної боротьби. Його батько Ахмед Закарі загинув під Грозним 31 січня 2000 року, а сім'я перебралася в Україну і давно отримала українське громадянство.