Стрілянина на весіллі під Одесою: суд заарештував чоловіка

Одеський суд обрав запобіжний захід чоловіку, який 14 липня влаштував стрілянину під час святкування весілля. Його 2 місяці утримуватимуть у СІЗО.

Як зазначили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, стрілець зможе вийти під заставу у 190 тисяч гривень.

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Таке рішення ухвалив Комінтернівський районний суд Одеської області. Запобіжний захід зловмиснику обрали вночі 16 липня.

Суд задовольнив клопотання прокуратури – обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання в СІЗО. Також як альтернативу визначено заставу – 190 тисяч 320 гривень,

– проінформували в пресслужбі прокуратури.

За даними слідства стрілянину на Одещині влаштував 22-річний Кирило Крамаренко. Раніше у мережі вже навіть з'явилося відео з вибаченнями за такий вчинок.

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