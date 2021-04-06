Стрілянина у потязі Костянтинівка – Київ: поліція оприлюднила фото з місця та деталі

Раніше припускали, що ці чоловіки є військовослужбовцями. Однак журналістка 24 каналу Анна Черненко повідомила, що вони – представники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Цю інформацію підтвердили у Харківській спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері.

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Вагон, де відбулася стрілянина / Фото Нацполіції

Що відомо про сам інцидент

Повідомлення про стрілянину в потязі Костянтинівка – Київ надійшло до поліції приблизно о 2 годині ночі 6 квітня. Місце події одразу заблокували й туди прибуло керівництво обласної поліції, слідчі, вибухотехніки та інші фахівці. Всіх пасажирів потягу евакуювали.



Місце події під час роботи слідчих / Фото Нацполіції

Як відбулося затримання

Начальник харківської поліції Андрій Рубель вирішив залучити до операції спецпризначенців КОРД. Поліція ввела в дію спеціальну операцію "Грім".

Коли прибули спецпризначенці, зловмисники забарикадувалися в купе. Також лунали погрози, що в разі штурму поліцією відкриють вогонь на ураження. Однак за кілька хвилин правопорушників успішно затримали та внаслідок цього ніхто не постраждав.



Гільза пістолета в купе / Фото Нацполіції

Що загрожує за таке порушення

Одному зі зловмисників 30 років і його вже затримали. З іншим наразі проводять слідчі дії. Поліція відкрила провадження за статтями про хуліганство, а також про погрозу чи насильство щодо правоохоронця. Максимальне покарання за такий злочин – 7 років ув'язнення.

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Стіл затриманих із речовими доказами / Фото Нацполіції