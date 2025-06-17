У Житомирі чоловік застрелив колишню дружину і наклав на себе руки

У Житомирі у вівторок, 17 червня, на вулиці сталася стрілянина. Чоловік застрелив свою колишню дружину, після чого наклав на себе руки.

Інцидент трапився на вулиці Ріхтера. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УП, Суспільне та Житомир.info.

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Що відомо про стрілянину у Житомирі

В Житомирі біля одного з місцевих кафе на вулиці Святослава Ріхтера сталася стрілянина із загиблими. За словами очевидців, було чутно 4 постріли. Вони розповіли про двох загиблих – жінку, яка перебувала в авто та чоловіка, який був на вулиці.

Внаслідок цього рух вулицею від перехрестя з вулицею Івана Кочерги й до Івана Франка тимчасово обмежено. В коментарі Суспільному пресофіцерка поліції Житомирської області Іванна Сілецька сказала, що місці працює слідчо-оперативна група.

Пресслужба поліції розповіла в коментарі УП, що повідомлення про стрілянину надійшло до правоохоронців близько 16:00. Попередньо, 63-річний чоловік підійшов до автівки Peugeot, в якій перебувала його колишня 26-річна дружина.

Згідно з оприлюдненою інформацією, він кілька разів вистрелив у неї, після чого застрелився. За даними джерел Житомир.info, що загиблим є колишній боєць батальйону "Айдар", юрист Олександр Федосюк на позивний "Бех".

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 травня, поруч із супермаркетом у Житомирі пролунав вибух. Виявилося, що невідомий чоловік кинув гранату в натовп та втік. Шестеро людей віком від 22 до 42 років отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.