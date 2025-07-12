На зустрічі випускників в американському штаті Теннессі сталася масова стрілянина

У суботу, 12 липня, посеред білого дня в американському штаті Теннессі сталася стрілянина. Постріли пролунали під час щорічної зустрічі випускників.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Post.

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Що відомо про теракт у Теннессі?

Так, стрілянина сталася близько 15:00 за місцевим часом під час щорічної зустрічі випускників у громадському центрі Тайнера в Чаттанузі.

Свідки переконують, що постріли пролунали з боку групи людей, які не були причетними до святкування.

Раптом звідусіль почалася стрілянина. Маленькі діти й немовлята – усі лежали на землі. Це було погано, дуже погано,

– розповідає очевидець.

Внаслідок інциденту було поранено четверо людей. Зараз постраждалі у лікарні, їх життю нічого не загрожує. Самого стрільця все ще шукають. Мотиви нападу невідомі.

Стрілянину відкрили під час зустрічі випускників / фото The New York Post

Жінка, яка була на місці події, зазначила, що перший подібний випадок за всі 25 років святкування.

Зауважимо, тиждень тому у Німеччині чоловік з вікна будинку відкрив вогонь по українцю. 41-річний громадянин України отримав поранення руки. Підозрюваного німця затримали.