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Стрілянина біля мерії Харкова: з'явилися приємні новини щодо стану пораненого охоронця

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Місце стрілянини поблизу мерії Харкова
Місце стрілянини поблизу мерії Харкова / Соцмережі

У реанімації міської харківської лікарні прийшов до тями охоронець міської ради, якого нападник поранив під час нічної стрілянини 20 серпня.

Про це розповіли у прес-службі Харківської міськради з посиланням на лікарів, передає Укрінформ.

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"Пацієнт прийшов до тями, але поки що залишається в реанімації. На думку лікарів, переводити його в інше відділення завчасно", – зазначили представники влади міста.

Водночас медики додали, що в охоронця діагностовано тяжке поранення грудної клітини.

"Куля пройшла наскрізь і пошкодила внутрішні органи. Пацієнт переніс складну операцію. Прогнозів на швидке одужання поки що немає", – кажуть лікарі.

Нагадаємо, увечері 20 серпня, як з'ясувалося, озброєний Олександр Поярков намагався увірватися до міськради Харкова. Коли на місце прибули поліцейські, чоловік відкрив по них вогонь і поранив 1 правоохоронця, внаслідок чого той помер. Ще 1 поранений поліцейський перебуває у стабільному важкому стані. Також нападник поранив 48-річного працівника охоронної фірми. Стрільця у підсумку правоохоронцям вдалося ліквідувати.

Теги: Новини України Новини Харкова Стрілянина поблизу мерії Харкова Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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