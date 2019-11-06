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      Стрілянина біля спортивного клубу у Харкові: поліція розшукує нападника-іноземця

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      Місце кривавої стрілянини у Харкові
      Місце кривавої стрілянини у Харкові / фото із соцмереж

      Гучний конфлікт зі стріляниною трапився між двома азербайджанцями. Один із них – 30-річний постраждалий – зараз у лікарні. А ось 36-річного стрілка правоохоронці шукають.

      Інцидент трапився ввечері 5 листопада біля спортивного клубу в районі станції метро "Студентська" у Харкові. Один з іноземців отримав поранення живота, передпліччя та ноги. Він у тяжкому стані у лікарні. Під час сутички був також обстріляний автомобіль Mitsubishi.

      Подробиці про ще одну резонансну стрілянину в місті: Стрілянина у Харкові: поліція знайшла у кілера Титова ще один сховок зі зброєю

      На місці події поліція відразу затримала 14 осіб, ймовірно, причетних до інциденту. Тепер правоохоронці уточнюють: це – свідки інциденту. Усі вони віком від 18 до 21 року, мешкають у Харкові та є студентами різних вишів. Їх опитали та відпустили під зобов’язання прийти за викликом слідчого.


      Гільзи, кулі та інші речові докази поліція вже вилучила з місця інциденту/ пресслужба Нацполіції Харкова

      А ось стрілець – досі розгулює на волі. Поліція установила його особу та зараз активно розшукує. Так, 36-річного азербайджанця підозрюють у замаху на вбивство. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді від 7 до 15 років позбавлення волі.


      Під час інциденту обстріляли також припарковану поруч іномарку/ фото пресслужба Нацполіції Харкова

      Відео про стрілянину у Харкові:

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Поліція Новини Харкова Стрілянина
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