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Стрілянина на Миколаївщині: стало відомо про стан постраждалих дітей

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На Миколаївщині пенсіонер стріляв у дітей саморобним дробовиком, чоловіку не сподобалося, що малеча грається біля його будинку. Відтак, троє дітлахів опинилися в лікарні.

Серед постраждалих є дев'ятирічний Артем Хан. Дріб пробив йому спину і застряг у легенях, також постраждали і ноги.

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"Мені поцілило два рази в ногу, за вухо і три рази в спину. Я одразу не відчув, коли він вистрілив, в мене був шок", – розповів постраждалий хлопчик.

Постраждали також ще дві дівчинки. В однієї поранені ноги, дитина досі у лікарні. В другої дівчинки травми легші, тож її вже відпустили. Госпіталізували і самого стрільця. Пристрій, з якого він стріляв, був саморобний і розірвався у чоловіка в руках, йому відірвало палець.

Зловмисник затриманий. Наразі вирішується щодо повідомлення про підозру та запобіжного заходу. Відкрите провадження за статтею замах на умисне вбивство, від 7 до 15 років, 
– зазначила речниця Нацполіції в Миколаївській області Олена Бережна.

Правоохоронці заявили, що зловмисника знають давно. Він часто пиячить, а після цього хуліганить. Втім, до стрілянини дійшло вперше. Сусіди ж на пенсіонера скаржились часто.

Пояснити, чому стріляв у дітей та нащо робив вогнепальну зброю вдома, зловмисник зараз не може. Зазначив, що нічого не пам'ятає.

Теги: Поліція Новини України Новини Миколаєва Зброя Діти і неповнолітні Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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