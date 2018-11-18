Стрілянина на півночі Лондона: постраждали три людини

Троє чоловіків отримали поранення внаслідок стрілянини на півночі Лондона. Постраждалі були доправлені в лікарню північного Лондона.

Про це повідомило видання Exspress.

Читайте також: Пограбування інкасаторів під Києвом: злочинці поцупили досить значну суму

У службі поліції Лондона зауважили, що інцидент стався 17 листопада близько 18:00 за місцевим часом у районі Енфілд. Поліція почала розслідування.

Ми почули шалений шум і побачили, як хлопець біжить до магазину неподалік. Це було прямо перед нашим магазином. Я почув, як він просив зателефонувати до "швидкої допомоги",

– повідомив один з очевидців інциденту.



Внаслідок стрілянини поранення отримали троє чоловіків

Квартал в якому сталася стрілянина заблоковано працівниками поліції.

Видання зауважило, що приблизно 122 людини були вбиті у Лондоні протягом року у подібних інцидентах.