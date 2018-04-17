Стрілянина сталась в Одесі, є тяжкопоранені: з'явилось відео

Ввечері 17 квітня в Одесі на Люстдорфській дорозі сталась стрілянина через конфліктну автостоянку.

Як пише одеське видання "Думская" з посиланням на очевидців, група невідомих напала на автостоянку "Вимпел-11" в районі вулиці Костанди.

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На відео, яке очевидці публікують в мережі, чути звук пострілів і видно спалахи від вибухів.

У поліції Одеської області, підтвердили факт стрілянини у Київському районі Одеси. За їхніми даними, перестрілку влаштувала група людей у бронежилетах та балаклавах.

Невідомі застосували травматичну зброю і використали шумові гранати. Внаслідок інциденту постраждало двоє людей, їх доставили у лікарню.

Поліцейські, які прибули на місце події затримали щонайменше 10 осіб.

У поліції теж зазначають, що конфлікт міг статись через спробу однієї з громадських організацій захопити парковку, яку використовують жителі прилеглих житлових будинків.

Дивіться відео з місця стрілянини в Одесі 17 квітня: