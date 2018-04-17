21:18
17 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
17°C 8°C
  • середа
    16°C 11°C
  • четвер
    12°C 11°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Безжальний російський бойкот. Російський футбол отримав нове обличчя
Вєсті Кремля
23:26, 16 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, сьогодні
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стрілянина сталась в Одесі, є тяжкопоранені: з'явилось відео

1784 Читать новость на русском
Ввечері 17 квітня в Одесі сталась стрілянина
Ввечері 17 квітня в Одесі сталась стрілянина / Прес-служба поліції

Ввечері 17 квітня в Одесі на Люстдорфській дорозі сталась стрілянина через конфліктну автостоянку.

Як пише одеське видання "Думская" з посиланням на очевидців, група невідомих напала на автостоянку "Вимпел-11" в районі вулиці Костанди.

Читайте також: У Черкасах чоловік накинувся з ножем на поліцейського: з'явилось відео з місця злочину

На відео, яке очевидці публікують в мережі, чути звук пострілів і видно спалахи від вибухів.

У поліції Одеської області, підтвердили факт стрілянини у Київському районі Одеси. За їхніми даними, перестрілку влаштувала група людей у бронежилетах та балаклавах.

Невідомі застосували травматичну зброю і використали шумові гранати. Внаслідок інциденту постраждало двоє людей, їх доставили у лікарню.

Поліцейські, які прибули на місце події затримали щонайменше 10 осіб.

У поліції теж зазначають, що конфлікт міг статись через спробу однієї з громадських організацій захопити парковку, яку використовують жителі прилеглих житлових будинків.

Дивіться відео з місця стрілянини в Одесі 17 квітня:

Теги: Новини України Новини Одеси Кримінальні новини Стрілянина в Одесі Поліція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Готівковий курс валют 17 квітня: долар несуттєво впав
сьогодні, 20:16 Готівковий курс валют 17 квітня: долар несуттєво впав
200
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук