Стрілянина та вибухи: у російській Тюмені ввели режим контртерористичної операції (відео)

За даними російських спецслужб, в одному з приватних будинків Тюмені переховувалися учасники терористичної організації "Ісламська держава". Відомо, що вони планували здійснити терористичний акт у людних місцях.

Операція проводиться в районі трьох вулиць міста, повідомив телеканал "Дождь". Очевидці повідомляють, що силовики оточили один з мікрорайонів міста, на місці можна почути звукистрілянини з автоматичної зброї.

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Понад сотню місцевих жителів було евакуйовано з району проведення операції. Очевидцям заборонили знімати все, що відбувається на камери.

Один зі свідків повідомив, що евакуйованих з будинків людей розмістили у штабі в ліцеї №34.

Эвакуированных из домов на Маяке людей разместили в штабе в лицее № 34. Туда приехал тюменский губернатор Александр Моор, а также глава Тюмени Руслан Кухарук. Сейчас в штабе так pic.twitter.com/X5JPB3dHed — Romanov Mihail (@RomanovMihail) 13 квітня 2019 р.



Спецпризначенці перед оточенням району проведення операції // @nashgorod

Операція була націлена на двох ймовірних прихильників "Ісламської держави", які планували теракти в Тюмені. Вони були озброєні і переховувалися в одному з приватних будинків.

Що таке "Ісламська держава"?Це мусульманська терористична організація з ідеологією "джихадизму" (війни проти всіх "невірних" Ісламу). Її бойовики прагнуть встановити всесвітній халіфат на чолі з халіфом-наступником пророка Мухаммеда. Територіальна експансія ІД втягнула у конфлікт збройні формування різних країн Близького Сходу, Афганістану, Африки. Під різними назвами існує аж з 1999 року. Чисельність – не менше за 10 тисяч бойовиків, а також розгалужена мережа прихильників чи не в усіх країнах світу.

Представники спецслужб запропонували оточеним чоловікам здатися, на що отримали відмову. Натомість підозрювані відкрили вогонь в бік спецназу. Виникла стрілянина внаслідок якої обох чоловіків було вбито.

Попередньо підозрювані чинили збройний опір і були ліквідовані вогнем у відповідь,

– заявило джерело у правоохоронних органах.

Зазначається, що в будинку, де перебували підозрювані, після штурму виникла пожежа. Інформації про потерпілих серед жителів району проведення операції немає.

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