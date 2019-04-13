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      Стрілянина та вибухи: у російській Тюмені ввели режим контртерористичної операції (відео)

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      У російській Тюмені проведено контртерористичну операцію
      У російській Тюмені проведено контртерористичну операцію / ТАСС

      За даними російських спецслужб, в одному з приватних будинків Тюмені переховувалися учасники терористичної організації "Ісламська держава". Відомо, що вони планували здійснити терористичний акт у людних місцях.

      Операція проводиться в районі трьох вулиць міста, повідомив телеканал "Дождь". Очевидці повідомляють, що силовики оточили один з мікрорайонів міста, на місці можна почути звукистрілянини з автоматичної зброї.

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      Понад сотню місцевих жителів було евакуйовано з району проведення операції. Очевидцям заборонили знімати все, що відбувається на камери.

      Один зі свідків повідомив, що евакуйованих з будинків людей розмістили у штабі в ліцеї №34.

      Росія, Тюмень, стрілянина
      Спецпризначенці перед оточенням району проведення операції // @nashgorod

      Операція була націлена на двох ймовірних прихильників "Ісламської держави", які планували теракти в Тюмені. Вони були озброєні і переховувалися в одному з приватних будинків.

      Що таке "Ісламська держава"?Це мусульманська терористична організація з ідеологією "джихадизму" (війни проти всіх "невірних" Ісламу). Її бойовики прагнуть встановити всесвітній халіфат на чолі з халіфом-наступником пророка Мухаммеда. Територіальна експансія ІД втягнула у конфлікт збройні формування різних країн Близького Сходу, Афганістану, Африки. Під різними назвами існує аж з 1999 року. Чисельність – не менше за 10 тисяч бойовиків, а також розгалужена мережа прихильників чи не в усіх країнах світу.

      Представники спецслужб запропонували оточеним чоловікам здатися, на що отримали відмову. Натомість підозрювані відкрили вогонь в бік спецназу. Виникла стрілянина внаслідок якої обох чоловіків було вбито. 

      Попередньо підозрювані чинили збройний опір і були ліквідовані вогнем у відповідь,
      – заявило джерело у правоохоронних органах.

      Зазначається, що в будинку, де перебували підозрювані, після штурму виникла пожежа. Інформації про потерпілих серед жителів району проведення операції немає.

      Дивіться відео: Режим контртерористичної операції в Тюмені

       

       

      blog_ava
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      Теги: Зброя ФСБ Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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