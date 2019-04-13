Стрілянина та вибухи: у російській Тюмені ввели режим контртерористичної операції (відео)
За даними російських спецслужб, в одному з приватних будинків Тюмені переховувалися учасники терористичної організації "Ісламська держава". Відомо, що вони планували здійснити терористичний акт у людних місцях.
Операція проводиться в районі трьох вулиць міста, повідомив телеканал "Дождь". Очевидці повідомляють, що силовики оточили один з мікрорайонів міста, на місці можна почути звукистрілянини з автоматичної зброї.
Читайте також: Українські бійці потужним ударом знищили бойовиків на Донбасі: відео
Понад сотню місцевих жителів було евакуйовано з району проведення операції. Очевидцям заборонили знімати все, що відбувається на камери.
Один зі свідків повідомив, що евакуйованих з будинків людей розмістили у штабі в ліцеї №34.
Спецпризначенці перед оточенням району проведення операції // @nashgorod
Операція була націлена на двох ймовірних прихильників "Ісламської держави", які планували теракти в Тюмені. Вони були озброєні і переховувалися в одному з приватних будинків.
Що таке "Ісламська держава"?Це мусульманська терористична організація з ідеологією "джихадизму" (війни проти всіх "невірних" Ісламу). Її бойовики прагнуть встановити всесвітній халіфат на чолі з халіфом-наступником пророка Мухаммеда. Територіальна експансія ІД втягнула у конфлікт збройні формування різних країн Близького Сходу, Афганістану, Африки. Під різними назвами існує аж з 1999 року. Чисельність – не менше за 10 тисяч бойовиків, а також розгалужена мережа прихильників чи не в усіх країнах світу.
Представники спецслужб запропонували оточеним чоловікам здатися, на що отримали відмову. Натомість підозрювані відкрили вогонь в бік спецназу. Виникла стрілянина внаслідок якої обох чоловіків було вбито.
Попередньо підозрювані чинили збройний опір і були ліквідовані вогнем у відповідь,
– заявило джерело у правоохоронних органах.
Зазначається, що в будинку, де перебували підозрювані, після штурму виникла пожежа. Інформації про потерпілих серед жителів району проведення операції немає.
Дивіться відео: Режим контртерористичної операції в Тюмені