Стрілянина у Флориді: інцидент трапився на турнірі з відеогри, є відео
Стрілянина у місті Джексонвіль (Флорида, США), яку невідомі влаштували 26 серпня, трапилась під час комп'ютерного турніру з грі в американський футбол Madden Championship Series. Інцидент трапився в ігровому залі закладу Chicago Pizza.
Про це повідомляється у Twitter.
24 канал повідомляв, що 26 серпня у Флориді невідомі влаштували стрілянину в розважальному центрі. За даними ЗМІ, жертвами інциденту стали 4 людей, ще 11 зазнали поранень.
Момент нападу зі звуками пострілів і паніки потрапив на відеотрансляцію, яку вели організатори змагань.
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Дивіться відео зі звуками стрілянини у Флориді:
Представник команди CEO Complexity Джейсон Лейк у Twitter підтвердив, що один з членів його команди поранений.
"Наш гравець отримав вогнепальне поранення – у нього пошкоджений великий палець. Йому надається медична допомога", – написав Лейк.