Стрілянина у Флориді: інцидент трапився на турнірі з відеогри, є відео

Стрілянина у місті Джексонвіль (Флорида, США), яку невідомі влаштували 26 серпня, трапилась під час комп'ютерного турніру з грі в американський футбол Madden Championship Series. Інцидент трапився в ігровому залі закладу Chicago Pizza.

Про це повідомляється у Twitter.

24 канал повідомляв, що 26 серпня у Флориді невідомі влаштували стрілянину в розважальному центрі. За даними ЗМІ, жертвами інциденту стали 4 людей, ще 11 зазнали поранень.

Момент нападу зі звуками пострілів і паніки потрапив на відеотрансляцію, яку вели організатори змагань.

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Дивіться відео зі звуками стрілянини у Флориді:

Представник команди CEO Complexity Джейсон Лейк у Twitter підтвердив, що один з членів його команди поранений.

"Наш гравець отримав вогнепальне поранення – у нього пошкоджений великий палець. Йому надається медична допомога", – написав Лейк.

Our player @YoungDrini is injured but ok. He’s understandably very shaken.



We’re working to get him on a flight out of there as soon as he can cooperate with authorities.



Sad day and a WAKE UP CALL for organizers small and large.



Praying for everyone there. — Jason Lake (@JasonBWLake) 26 августа 2018 г.