Стрілянина у Флориді: нападник мав проблеми із психічним здоров’ям

Громадянин США Девід Катз, який влаштував стрілянину під час кібертурніру з гри Madden 19 у Флориді, страждав від психічного розладу.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на судові документи.

Згідно з інформацією агентства, у підлітковому віці Катз двічі потрапляв у психіатричну установу, де медики призначали йому антипсихотичні препарати і антидепресанти.

Читайте також: Стрілянина у Флориді: інцидент трапився на турнірі з відеогри, є відео

Відповідна інформація містилася в документах про розлучення батьків Катза. У документах також мовиться, що батьки так і не змогли домовитися як піклуватися про дитину. Батько Катза стверджував, що матір підлітка перебільшує симптоми його психічного стану.

Нагадаємо, 26 серпня у Флориді в місті Джексонвіль чоловік влаштував стрілянину в розважальному центрі під час комп'ютерного турніру з гри в американський футбол Madden Championship Series.



Жертвами стрілянини у Флориді стали 2 людей.