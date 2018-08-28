Стрілянина у Флориді: нападник мав проблеми із психічним здоров’ям
Громадянин США Девід Катз, який влаштував стрілянину під час кібертурніру з гри Madden 19 у Флориді, страждав від психічного розладу.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на судові документи.
Згідно з інформацією агентства, у підлітковому віці Катз двічі потрапляв у психіатричну установу, де медики призначали йому антипсихотичні препарати і антидепресанти.
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Відповідна інформація містилася в документах про розлучення батьків Катза. У документах також мовиться, що батьки так і не змогли домовитися як піклуватися про дитину. Батько Катза стверджував, що матір підлітка перебільшує симптоми його психічного стану.
Нагадаємо, 26 серпня у Флориді в місті Джексонвіль чоловік влаштував стрілянину в розважальному центрі під час комп'ютерного турніру з гри в американський футбол Madden Championship Series.
Жертвами стрілянини у Флориді стали 2 людей.