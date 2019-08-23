Стрілянина у Голосіївському районі Києва: "Лєшого" взяли під варту

Голосіївський райсуд столиці взяв під варту засновника приватної охоронної фірми "Варта 1" Сергія Лещенка на прізвисько "Лєший". Окрім нього, за грати загримів ще один підозрюваний у резонансній стрілянині – Акбар Магнієв.

Обидвох арештували на 2 місяці з правом внесення застави у розмірі 153 687 гривень, передає "Громадське".

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За даними слідства, в ніч з 19 на 20 серпня представники "Муніципальної варти" патрулювали Голосіївський парк, проте згодом, між ними та групою Сергія Лещенка стався конфлікт.

Суд арештував двох фігурантів стрілянини біля метро Голосіївська у Києві. Один з них — засновник охоронної фірми «Варта 1» Сергій Лєщенко. Групу його людей ми помічали біля ДБР під час допиту Порошенка та на 94 окрузі Кононенка-Дубінського під час парламентських виборів pic.twitter.com/pr2ApdtYBu — Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 22, 2019

Обидві охоронні фірми були озброєні. "Муніципальна варта" мала штатну зброю, тоді як група "Лєшого" — ножі та пневматичну зброю. Внаслідок сутички 3 представників "Муніципальної варти" отримали поранення.

Під час засідання у залі суду та біля його будівлі чергували близько сотні представників "Муніципальної варти".

Що ще відомо про стрілянину у Голосіївському парку?

Вона трапилася під час планового обходу співробітників "Муніципальної охорони". Вони помітили групу підозрілих осіб у чорній уніформі, які щось між собою гучно обговорювали. Коли ж муніципальні охоронці спробували з’ясувати, у чому річ, чоловіки у формі почали їх ображати, використовуючи ненормативну лексику.

"Муніципальна охорона" про інцидент сповістила чергового та керівництво. Останні, зі свого боку, самі вирушили на місце інциденту та відправили туди два чергові екіпажі групи швидкого реагування (ГШР).

Коли ж вони прибули, то почали з’ясовувати усі обставини конфлікту з чоловіками у формі. Однак, останні скоїли напад на представників "Муніципальної охорони" та відкрили стрілянину з вогнепальної зброї.

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